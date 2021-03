TORRAZZA. Si arrampica sul balcone per rientrare in casa, cade dal terzo piano

Un ragazzo di 21 anni di Torrazza è ricoverato da questa notte in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco a Torino dopo essere scivolato dal balcone al terzo piano del condominio di via Caduti per La Libertà 10.

Il fatto [...]





Commenti