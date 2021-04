TORRAZZA. “Sei di Rozzino se…”

La strana idea di democrazia torrazzese, tra bavagli e censura politica…

Strana idea di democrazia è quella che aleggia a Torrazza.

A partire dai consigli comunali, convocati in presenza e a porte chiuse, senza pubblico, a causa della pandemia, e senza possibilità per i non addetti ai lavori di seguire la discussione in diretta.

Strana idea di democrazia, quella di un sindaco che si rifiuta di leggere, durante la seduta del parlamentino, la lettera con cui la sua ex vicesindaco decide di lasciare il gruppo di maggioranza.

Strana idea di democrazia anche quella degli amministratori del gruppo “Sei di Torrazza Se…” che decidono di pubblicare o meno gli articoli di giornali proposti dalle testate locali con criteri del tutto partigiani sintetizzabili in due categorie: parlano bene del sindaco; parlano male del sindaco.

Online i primi. Nel cestino della censura i secondi.

E proprio qui viene a galla la parola chiave di questa idea torrazzese di democrazia dove hai diritto di parola solo se sei dalla parte del sindaco e della sua maggioranza. Censura. E’ questo il filtro per ogni ragionamento.

E sotto la mannaia di questa censura partigiana è finito, oltre a tanti altri articoli di giornale, quello che spiegava le motivazioni per le quali un vicesindaco ha deciso di salutare la baracca e i burattini della maggioranza, per defilarsi con l’opposizione. Un articolo che si limitava a riportare quanto accaduto in un consiglio comunale che, a dispetto di ogni regola democratica, è avvenuto a porte chiuse.

Decidendo di cassare quell’articolo, l’amministratore del gruppo non ha tolto la parola ad un giornale, ma ad un consigliere comunale eletto democraticamente, che aveva ogni diritto di far sapere a quanti più torrazzesi possibili, la sua decisione di lasciare il gruppo con il quale era stato eletto.

Sarebbe più onesto se l’amministratore del gruppo, Enrico Clara, cambiasse il nome da “Sei di Torrazza se…” a “Sei di Rozzino se…”. Almeno tutti saprebbero con chiarezza che si tratta di un gruppo politicamente schierato, non rischiando di credere che si tratti di un luogo di confronto e discussione, civile, democratico e non soggetto alle regole, odiose, della censura.

Commenti