TORRAZZA. Ragazza di 17 anni investita in pieno centro da un’auto

Non sono gravi le condizioni della ragazza investita poco prima delle 18 nel centro di Torrazza Piemonte. La diciassettenne stava camminando lungo via Mazzini, all’altezza di via San Giacomo, quando una Fiat Punto l’ha urtata. Per soccorrere la giovane sono arrivate due ambulanze. Ferita ad una gamba, la ragazza è stata subito medicata e trasportata in ospedale a Chivasso. Sul luogo dell’incidente anche il sindaco Massimo Rozzino. “Ero appena rincasato quando mi hanno chiamato. Mi sono recato subito in via Mazzini e mi sono occupato della viabilità mentre i carabinieri effettuavano i rilievi”. Poi il sindaco spiega: “In quel tratto di strada non c’è marciapiede, ma l’illuminazione è ottima. La donna al volante dell’auto ha riferito di non aver visto la ragazza. Fortunatamente andava piano”.

