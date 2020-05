TORRAZZA. Quello di Gavazza sul 25 aprile era un messaggio?

Il consigliere regionale Gianluca Gavazza ci ha telefonato e, nel corso di una cordiale conversazione, ci ha detto di non avere capito il mio commento al suo messaggio sul 25 aprile, comparso sul profilo facebook politico “Gianluca Gavazza – Lega”.

Ci ha spiegato in sostanza: io volevo semplicemente osservare che, nel pieno di questa tragica pandemia, erano assai inopportune la piazzate dei centri sociali torinesi. Fin qui il suo pensiero è chiaro. Però il consigliere ha collegato queste sue parole alla festa del 25 aprile. Per conseguenza, a mio parere, il suo intervento è risultato essere un messaggio su questa ricorrenza.

Ma quale messaggio? Non l’abbiamo capito. O forse non ci siamo spiegati noi. Proviamo a farlo.

Di fronte a una ricorrenza, diventata purtroppo divisiva, come quella del 25 aprile, un politico può assumere almeno tre diverse posizioni:

Non dice nulla, e lascia che i suoi elettori e seguaci festeggino o non festeggino a loro giudizio Invita a celebrare la ricorrenza, eventualmente spiegando il perché Invita a NON celebrarla, anche in questo caso eventualmente spiegando le ragioni del suo invito.

A noi pare che il consigliere Gavazza non abbia fatto nessuna delle tre cose, e ancora ci chiediamo quale fosse il contenuto del suo messaggio riguardo al 25 aprile.

Non entriamo nemmeno nel merito, non esprimiamo una preferenza: chiedevamo solo chiarezza.

Il consigliere Gavazza, tuttavia, ci consentirà solo una piccola osservazione. Secondo una interpretazione ormai consolidata, nella Resistenza confluirono almeno tre “guerre”: quella rivoluzionaria dei comunisti e in parte dei socialisti, che aspiravano alla creazione di una società socialista; quella propriamente democratica, di coloro che volevano instaurare la democrazia sconfiggendo i fascisti; e quella per la liberazione del suolo patrio e che aveva come nemico l’occupante straniero, cioè i nazisti. Quest’ultima guerra era condivisa e combattuta da tutte le componenti della Resistenza. Non a caso la lotta era diretta dal Comitato di “Liberazione Nazionale”, i partigiani si autodefinivo “patrioti”, e i comunisti avevano intitolato le loro brigate a Giuseppe Garibaldi, l’eroe del Risorgimento nazionale.

Ora, un partito che proclama “prima gli italiani”, che vuole difendere gli interessi dell’Italia, che critica le imposizioni dell’Unione Europea, dovrebbe apprezzare e celebrare questa terzo obiettivo della Resistenza. Ci saremmo perciò aspettati che il consigliere Gavazza sollecitasse i suoi elettori a farlo, magari dopo avere tagliato accuratamente in tre fette la Resistenza per separarne quella buona.

