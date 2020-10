TORRAZZA. Quanto durerà il cantiere di conferimento dello smarino?

Quanti anni dureranno le operazioni di conferimento dello smarino della Valsusa nella grande cava di Torrazza? Lo smarino della nuova linea ferroviaria Torino – Lione in paese ci resterà per sempre, in modo “definitivo”, ma qui vogliamo solo parlare della durata delle operazioni di conferimento, che si [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti