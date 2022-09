Marco Grimaldi, candidato capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, insieme ad altri giovani militanti ha volantinato davanti allo stabilimento di Amazon di Torrazza, che impiega 1.200 persone.

“Siamo stati allontanati dal responsabile della sicurezza – spiega – ma accolti con calore da lavoratori e lavoratrici. Torneremo presto“.

“Non volevamo in nessun modo calpestare gli oltre 60mila metri quadri del centro di distribuzione – dice Grimaldi – anzi, pur sotto il sole, abbiamo evitato anche di stare sotto le tettoie dell’edificio. Non contento il responsabile della sicurezza, tramite telefono portato appositamente da una steward, ci ha invitati ad andare fuori dal parcheggio dei visitatori perché non graditi“.

“Abbiamo spiegato al gentilissimo responsabile telefonico della sicurezza – aggiunge – che siamo soliti recarci davanti alle fabbriche non perché invitati, ma per far vivere la democrazia fuori da quei cancelli. Ci siamo spostati sulla strada adiacente, consegnando i volantini alle macchine in uscita e in entrata. Non avremmo mai sperato di ricevere tanto calore, dall’asfalto ma anche dalle lavoratrici e dai lavoratori, stupiti di vederci lì in mezzo al nulla. Non possiamo che promettere che torneremo prestissimo“.

