Domenica a Torrazza Piemonte, alla presenza del sindaco Massimo Rozzino e del consigliere regionale Gianluca Gavazza è stata inaugurata in via Mazzini la panchina gialla per la sensibilizzazione sull’endometriosi promossa dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte”.

Sulla panchina è presente una targa con un QR code che rimanda al video youtube informativo sull’associazione e sulla malattia. Debora Dipinna, responsabile dell’associazione, spiega che l’endometriosi è una malattia fortemente invalidante e di difficile diagnosi. L’associazione fornirà al sindaco dei volantini per le scuole per sensibilizzare sul problema.