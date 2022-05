Non è servita la visita di “Striscia la Notizia” per insegnare come mettere gli stop a Torrazza Piemonte. Lo scorso settembre infatti, il tg satirico era arrivato in paese per denunciare la presenza di un alquanto bizzarro incrocio con 4 stop.

Il piazzare stop dovunque deve proprio essere una mania a Torrazza. Tant’è che a distanza di soli 8 mesi dall’apparizione su Canale 5, ecco spuntare un nuovo caso di “psicosegnaletica”.