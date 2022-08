Dalla Rsa l’avevano avvertita che sua mamma era morta e lei aveva già anche fissato la data dei funerali. In realtà si trattava della vicina di stanza, perché la mamma era viva. A raccontare lo scambio d’identità avvenuto nella casa di riposo don Guido Tronzano a Torrazza Piemonte è Franca Cernusco, figlia di Caterina Milone, 101 anni, di Torino, ospite della residenza per anziani di via Einaudi 4, struttura recentemente inaugurata.

Un pasticcio avvenuto a Ferragosto.