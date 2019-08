TORRAZZA PIEMONTE: Scoperta discarica abusiva nel Torinese, sei le denunce

Una discarica abusiva di 200 metri quadrati, composta da rifiuti pericolosi e da 23 fusti di sostanza oleosa, è stata scoperta dai carabinieri di Leini, impegnati in un servizio di controllo contro le truffe agli anziani insieme ai colleghi di Venaria Reale e di Verolengo, vicino a un un campo nomadi a Torrazza Piemonte. Sei persone sono state denunciate. All’interno del campo, i carabinieri hanno trovato 13 capannoni utilizzati come abitazioni, magazzini e servizi igienici, senza alcuna autorizzazione urbanistica. Durante le perquisizioni è stato sequestrato un ciclomotore rubato nel 2013 in provincia di Milano, nascosto in una lavatrice il classico “kit delle truffe agli anziani”, ovvero otto targhe di autovetture contraffatte, loghi della Regione Piemonte e della Smat, 26 munizioni di diverso calibro.

Commenti