TORRAZZA PIEMONTE. Le dichiarazioni del sindaco Massimo Rozzino, fatte a mezzo stampa, riaccendono la polemica.

I consiglieri Marinella Bracco, Luigi Corna e Rocco Muscedra infatti, attaccano il sindaco per i suoi modi di far comunicazione: “Finalmente una buona notizia – rileva l’opposizione – il nostro primo cittadino annuncia dalle pagine di un giornale locale che si occuperà del recupero della ex scuola elementare di Borgoregio.

L’immobile lasciato in eredità al comune per esser utilizzato come scuola appare in stato di abbandono. Avremmo voluto essere informati direttamente dal sindaco e dai colleghi di maggioranza su un intervento così importante, incluso nel programma elettorale già per il precedente mandato. Questo come altri interventi recentemente annunciati non ci risulta siano stato inserito nel piano triennale. Ci si alza al mattino e si rilancia con l’idea del giorno”.

Entrando, poi, nel merito del progetto, dichiarano: “Saremo ben lieti di dare il nostro contribuo qualora l’idea di costruire un nuovo asilo nido rappresenti una esigenza reale scaturita dalle analisi delle future esigenze del nostro paese, rispetto anche all’offerta dei paesi limitrofi e rispetto soprattutto ad altri bisogni di istruzione, formazione ed inclusione sociale.

Il sindaco ha in precedenza annunciato la costruzione della scuola media, la domanda è la stessa ne avremo davvero bisogno? L’edificio in questione è meglio per l’una o per l’altra? Abbiamo presentato un’interrogazione formale sull’argomento. Vorremo conoscere meglio il progetto e chi l’ha redatto. Un progetto che tutti i Torrazzesi hanno diritto di visionare per poter esprimere la propria opinione”.

Per l’opposizione la carenza di personale non è certo una scusa: “Siamo al corrente di una carenza di dipendenti nel nostro comune, soprattutto all’ufficio tecnico. Ancora non si parla di concorsi ed assunzioni. Il sindaco firma e manda avanti. Ma abbiamo bisogno di esperti per evitare errori di valutazione grossolani e di gravare sui nostri addetti sino a compromettere il buon risultato del loro lavoro.

E’ veramente ora di darsi una mossa. Il prossimo 13 ottobre scadrà il bando per la progettazione di opere prioritarie e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale. Questo è il caso! Soprattutto se immaginiamo l’asilo nido al centro di una bella area verde, con orti didattici, giochi d’acqua e di sabbia, un giardino d’inverno, un parcheggio per passeggini, biciclette e biciclettine, minimonopattini, aree d’attesa per genitori e gli amici animali dei nostri piccoli. Il tutto collegato alle nostre case da un percorso pedoni, bici ben delineato e protetto.

Ovviamente riscaldamento e luce conformi alle più recenti innovazioni di sostenibilità ambientale. Il cortile ora è un parcheggio. Dove sono finiti gli alberi? Il verde? L’ombra? E’ davvero utile ai Borgoreggesi quel parcheggio? Avere un buon progetto vuol dire poter concorrere ad altri bandi in scadenza a fine anno e in arrivo per il prossimo per poter dar una risposta efficace all’altra domanda fondamentale : con quali soldi? A proposito di bandi e di progettazione a dicembre scade il bando cultura missione comune 2021.

Torrazza, è sul percorso della via Francigena, la chiesetta della Rova aveva uno spitale per i viandanti che compare, con l’attraversamento della Dora, nelle pagine della nostra storia. Questo è il bando giusto per dare una connotazione storico culturale al nostro paese .

Riusciremo a farci sfuggire anche questa opportunità che i comuni limitrofi ci invidiano? Sorge il dubbio che tali aree possano essere interessate dalla costruzione delle infrastrutture necessarie alla deponia dello smarino. Sarebbe davvero una grave perdita per il nostro paese e uno smacco per chi ci si è dedicato in passato e per i borgoreggesi che vivono quell’area come loro simbolo e bei ricordi di balli e allegre mangiate”.

