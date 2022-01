TORRAZZA PIEMONTE. E’ stato sospeso nel periodo delle festività di fine anno, ma è ripreso lo scorso 11 gennaio, il servizio offerto dall’hot-spot per tamponi antigenici rapidi promosso dal Comune, che ne sostiene anche le spese.

Il Comune, infatti, in collaborazione con l’A.S.L. TO4, associazione di volontariato Vita Tre Torrazza e il Gruppo Volontari Comunali ha organizzato un punto hot-spot tamponi antigenici rapidi per venire incontro, prima di tutto, alle necessità dei cittadini torrazzesi e per tutti coloro che lavorano sul territorio comunale; per queste categorie di persone, infatti, il servizio è completamente gratuito. Nelle ultime settimane, il servizio è stato utilizzato anche nell’ambito dello screening per le classi che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Verolengo.

L’hotspot, che si trova presso il punto Smat, dietro la Bocciofila, in un luogo molto accessibile, ha riscosso un grande apprezzamento e successo, non solo fra la popolazione residente, ma anche fra tutti coloro che ne hanno potuto usufruire.

Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione (solo in forma telefonica), attraverso la comunicazione del Codice Fiscale, chiamando il numero 011.9180352 di Vita Tre, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 16.30. I tamponi, solo con prenotazione, verranno effettuati nei giorni di martedì, dalle 15.30 alle 17 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.

Qualora il test del tampone antigenico dia esito positivo, l’utente sarà immediatamente sottoposto all’effettuazione del tampone molecolare e invitato all’isolamento fiduciario domiciliare. Per la stessa persona, il tampone non potrà essere ripetuto prima di dieci giorni e solo con la presentazione della prescrizione del medico curante.

