TORRAZZA PIEMONTE. Protesta contro Amazon: “Cronometro in bagno? Prima i diritti, poi il guadagno!” Questo lo striscione affisso nella notte da Torino Tricolore al polo Amazon di Torrazza Piemonte.

“Dopo l’ennesima violazione dei diritti dei lavoratori da parte di Amazon, non potevamo stare zitti – ha commentato Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore – Il caso della lavoratrice sanzionata per la sosta di venti minuti in bagno, troppo lunga secondo la multinazionale, è solo l’ultima di una serie di regole assurde imposte dal colosso di Bezos”.