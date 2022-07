Patronale di San Giacomo a Torrazza Piemonte nel prossimo fine settimana, organizzata da Pro loco, Comune e associazioni locali.

Venerdì 29 luglio, dalle ore 19.30, presso il padiglione allestito in piazza del Municipio, dalle 19.30 “Panini in Giro per l’Italia” con porchetta di Ariccia e molto altro (consigliata la prenotazione). Dalle 21 serata live rock con i Rolling Papers e, a seguire, Dj Set by Maurizio Franchi. Al “Millionaire Cafe” con padiglione dalle 21 serata latina con Mirko Mason della Passion Dance. Verranno serviti panini alla piastra.

Al bar gelateria “The world of Stefano” serata cocktail con il barman Monti, possibilità di tagliere, panini e piadine e musica dal vivo con Dj Nemesi.

Sabato 30 luglio alle 16 inaugurazione del Lago Jasmine con il taglio del nastro, il rinfresco e la possibilità di pescare gratuitamente. Dalle 17 alle 23, presso il polivalente, una mostra di pittura contemporanea di Giusy Costa. Dalle 20, lungo via Mazzini, Mercatino dell’associazione artistica e culturale “Creare con Cuore”. Dalle 19.30, in piazza del Municipio, apertura del padiglione gastronomico per la “Gran grigliata di carne” con antipasti, agnolotti, porchetta di ariccia e tomini alla piastra (consiglia la prenotazione). Dalle 21 serata live con i “Nice Boys” – cover band dei Guns ’N’ Roses e, a seguire, Dj Set con Maurizio Franchi.

Dalle 21, in piazza 1 Maggio, “Musical Burlesque con esibizione degli allievi della scuola Arte Danza Immagine diretta da Annalisa Brazzo. Sempre dalle 21 al “Millionaire Cafè” con padiglione serata con la Muzic Disco Mobile. Al bar gelateria “The word of Stefano” serata “Masquerade” e musica con Dj Nemesi, cocktail con il barman Monti e possibilità di tagliere, panini e piadine.

Domenica 31 luglio, dalle 9.30, ritrovo dei Priori Veterani e della banda musicale in piazza Martiri delle Foibe. Alle 11 Santa Messa in parrocchia in onore del Santo Patrono con i priori Fernanda Ferro e Sandro Platia, a seguire processione con il Santo e rinfresco offerto dai Priori. Camminata ludica di 6 km circa per grandi e piccini, con opzione di trenino offerte dal Lago Jasmine.

Al Lago Jasmine dalle 9 alle 12 “gara di pesca al colpo adulti” e dalle 15 alle 16.30 gara di pesca per i bambini. Giro per il paese in trenino con arrivo al lago Jasmine per tutto il pomeriggio.

Dalle 17 esposizione delle auto sportive “by Millionaire Cafè” e mercatino dell’associazione Artistica e Culturale “Creare con Cuore” lungo via Mazzini.

Al bar gelateria “The World of Stefano” stand con vendita piantine del Giardino di Monti.

Manifestazione canica del centro cinofilo “For Safe Dogs” con informazioni, consigli e dimostrazione dei “Cani Buon Cittadino”. Dalle 18.30 serata country con la presenza delle scuole: “Il volo country, cowboy’s, country school e country disaster”. Dalle 18 finale del torneo “Rionito 2022” presso il campo dell’oratorio.

Dalle 19.30 “Gran grigliata di carne” nel padiglione in piazza del Municipio con antipasti, agnolotti, porchetta di Ariccia e tomini alla piastra (consigliata la prenotazione). Dalle 21 spettacolo di teatro “Mimo” e performance di fuoco con “Acrodrama”, compagnia di spettacolo. A seguire dj Set by Maurizio Franchi.

Al “Millionaire Cafe” con padiglione dalle 20 esposizione di auto sportive su via Roma con Piedmont Motors e dalle 21 serata Reggaeton con Mirko Mason della Passion Dance e panini alla piastra. A seguire sfilata di moda organizzata da “Lo Charme di Ciò” in collaborazione con “Purosangue Gioielli” e abbigliamento bambini “RoBBaBella”.

Per tutta la durata della festa è allestito il luna park in piazza.

