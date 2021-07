Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Confermata la condanna a 4 anni di carcere per Bruno Trunfio, di Torrazza Piemonte, ex assessore a Chivasso. La Corte d’Appello di Torino ha sostanzialmente confermato le 11 condanne inflitte in primo grado in uno dei due processi dell’inchiesta Geenna, riguardanti la presenza della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, variando solo tre pene. Quella più elevata, 12 anni e 7 mesi e 20 giorni, è stata inflitta a Bruno Nirta, considerato uno dei vertici [...]