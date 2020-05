TORRAZZA PIEMONTE. Lutto in paese per la morte di Sandra Baglioni

Stava raccogliendo le ciliegie. Poi la caduta, la corsa in ambulanza. Ma per lei non c’è stato più nulla da fare.

Sandra Baglioni ha perso la vita, a causa di un violento trauma cranico, verso la mezzanotte di domenica. Era al Cto di Torino dove i medici hanno [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti