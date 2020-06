TORRAZZA PIEMONTE. La Città metropolitana dice no alla costruzione della nuova vasca nella discarica di Torrazza

Con una propria determinazione la Città metropolitana ha disposto il diniego per la costruzione della nona cella per rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno della discarica di Torrazza Piemonte.

Il provvedimento è giunto dopo la presentazione di un’istanza da parte della società “La Torrazza srl”, proprietaria dell’impianto che ha sede nel territorio del comune del chivassese, per la realizzazione di una nuova vasca che si sarebbe aggiunta a quelle già presenti all’interno dell’area di circa 210 mila metri quadri, attiva dal 1981, dove si svolgono attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi compresi quelli contenenti amianto.

La gestione delle vecchie celle, con lo smaltimento di rifiuti industriali, sia speciali che tossico-nocivi (ex categoria 2B ai sensi della D.C.I.27/07/84), era partita con la cella 1 nel 1981 e terminata con la cella 7 nel 1993.