Lo “Junior Torrazza” rappresenta una vera e propria eccellenza calcistica, una squadra che non si è mai arresa, che sta mietendo un successo dietro l’altro e che punta ad arrivare sempre più in alto.

“La stagione sportiva 2021-2022, è iniziata in maniera molto esaltante per lo ‘Junior Torrazza’, nonostante le tante preoccupazioni e perplessità legate all’aver vissuto due anni terribili dovuti alla pandemia causata dal Covid-19, che ha rischiato di farci chiudere i battenti, se non fosse stato per i bilanci in ordine e le giuste scelte societarie fatte” spiega Franco Sfregola, presidente della Società.

In questi due anni si è lavorato molto intensamente, rimanendo vicino ai ragazzi ed ora si stanno raccogliendo i frutti. Tanti sono gli obiettivi che sono stati centrati e ai nastri di partenza la squadra si è presentata con tutte le categorie, raggiungendo e superando la soglia dei 200 tesserati. E questo per lo “Junior Torrazza” rappresenta un record assoluto.

Il Direttivo della squadra, ponderato e attento, rappresenta un punto di forza e vincente. “Mai come ora abbiamo avuto tanta sintonia all’interno del Direttivo, composto da persone di grande esperienza, soprattutto calcistica – racconta il presidente –. I risultati sportivi che registriamo sono tantissimi e lo ‘Junior Torrazza’ è l’ambiente giusto per crescere in serenità, imparare a giocare a calcio e diventare uomini senza avere il peso di dover dimostrare qualcosa”.

Il settore giovanile e la scuola calcio sono in forte crescita grazie al lavoro del DS Davide Tricerri, che oltre ai numeri sta portando anche molta qualità.

Dopo tanti anni rivediamo anche la Juniores, costruita a pennello dal DS Mario Capriolo: una squadra giovane ma molto competitiva, che nei prossimi due anni farà senz’altro parlare di sé, ed il futuro dello “Junior Torrazza” passa proprio da qui.

Molti, poi, sono i giovani che hanno esordito in Prima Squadra: Turcolin, Agricola, Ferri, Ciccia, Siriani, Ludera, Boaron, Pinchiorri… e valorizzare così tanti ragazzi in un campionato di Seconda Categoria non è da tutti. La Prima Squadra, guidata dal Mister Cannalonga, ha un obiettivo ben preciso e cioè quello di vincere il Campionato e approdare alla Prima Categoria, per poi raggiungere il traguardo di approdare nella Promozione. La squadra è costruita da oltre trenta giocatori ed è pronta per il grande salto. Un importante obiettivo è stato quello di arrivare sino in fondo alla Coppa Piemonte e, l’8 dicembre, la Prima Squadra lotterà per questo importate traguardo per tutto lo “Junior Torrazza”.

Un altro degli obiettivi che la squadra vuole raggiungere è quello di migliorare l’infrastruttura dello Stadio “Mario Pedrale”, che per quanto funzionale ha necessità di ampliare gli spazi, visto il gran numero di iscritti. “Lavoreremo in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sempre molto molto attenta all’eccellenza della nostra Associazione. E siamo certi che i nostri giocatori ricorderanno sempre come li abbiamo fatti sentire quando sono stati con noi” afferma Sfregola, fiero della sua Società.

INFO: “Junior Torrazza”; indirizzo: via Fausto Coppi 32 – Regione Vigna – 10037 – Torrazza Piemonte; e-mail: usd.junior.torrazza@gmail.com ; cellulare: 3480094145 o 3459446466; Facebook: “Junior Torrazza Calcio”; sito: https://sites.google.com/site/juniortorrazza/

