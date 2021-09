Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ successo a Torrazza Piemonte ma poteva succedere – anzi no è già successo – un po’ ovunque in Italia. Dei tizi suonano al campanello. Ad aprire la porta arriva una pensionata ultra ottantenne e loro, con il fare da Avvocati, le comunicano che il figlio è agli arresti e occorrono 5 mila euro per liberarlo subito. La donna ci crede, dice che 5 mila euro non li ha, che ne ha solo 100 ma [...]