A Torrazza Piemonte non si vota prima della scadenza del 2024 eppure, giunti alla metà del mandato del sindaco Massimo Rozzino, in paese si comincia a mormorare su quelli che potranno essere gli scenari in vista della chiamata alle urne tra due anni abbondanti.

L’uscente Rozzino è infatti giunto alla metà del suo secondo mandato: che voglia farne un terzo, c’è chi spergiura che sia fuor di dubbio ma che tra il dire e il fare possa procedere tutto in maniera cristallina, bè ce ne passa.