I cittadini chiedano informazioni a Smat, non al Comune di Torrazza Piemonte. Le parole pronunciate dal sindaco Massimo Rozzino, nell’ultimo Consiglio comunale (in cui era presente la sola maggioranza, ndr), continuano ad alimentare il dibattito sul caro bollette dell’acqua a Torrazza.

Il tema è chiaro: che cosa avrebbe potuto fare l’amministrazione comunale per evitare ai torrazzesi di mettere mano così pesantemente al portafogli, in un periodo in cui i rincari sono a 360 gradi, dalla luce al metano ai carburanti?

Per la maggioranza torrazzese, nulla.