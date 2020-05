TORRAZZA PIEMONTE. Cade dalla pianta raccogliendo ciliegie, morta una donna di 75 anni

Stava raccogliendo ciliegie da un grosso albero quando è caduta battendo la testa. E’ successo nel pomeriggio di ieri.

La donna, una 75enne molto conosciuta in paese, è morta verso la mezzanotte al Cto di Torino dov’era stata portata in elisoccorso.

I soccorsi erano subito arrivati in via Roma, dove la donna viveva, ma era arrivata in ospedale già in coma. ####SEGUE####

Commenti