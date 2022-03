TORRAZZA PIEMONTE. Non solo le bollette di luce e gas stanno facendo infuriare i torrazzesi. Qui, alle porte di Chivasso, i cittadini hanno anche altri motivi per lamentarsi. E sono tutti legati alle ultime bollette dell’acqua che si sono visti recapitare nelle buche delle lettere in questi giorni dalla Smat.

“Come si fa a pagare cifre del genere in questo periodo?”, si lamentano i residenti. E visto che dell’identico problema sono già stati investiti i comuni di Foglizzo e Verolengo, dove le proteste si sono fatte sentire, Smat s’è portata [...]



