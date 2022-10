Il nuovo ambulatorio dei medici di base di Torrazza Piemonte fa discutere il paese.

In particolare, tra le segnalazioni giunte a questo giornale e i post pubblicati sul gruppo facebook “Sei di Torrazza se…”, quello che emerge è la preoccupazione dei pazienti in vista dell’arrivo della stagione invernale.

Perché? Semplice… Però, è necessario prima fare un passo indietro.

Mesi fa l’amministrazione comunale del sindaco Massimo Rozzino stipulava una convenzione con la società 3A Milano, partecipata del gruppo Sereni Orizzonti, che in paese gestisce la casa di riposo “Don Guido Tronzano”, per individuare nella neonata struttura di via Luigi Einaudi uno spazio adeguato ad ospitare l’ambulatorio dei medici di base del paese.

Fino a quel momento lì l’ambulatorio era ospitato dentro l’edificio della piazza in cui si trovano anche parte degli uffici comunale.

L’immobile, che è un’ex scuola, aveva come sala d’attesa il lungo corridoio: quando c’era da andare dal medico, si aspettava in fila uno dietro l’altro. Sì, vicini – il covid non era ancora un problema – ma comunque al caldo, particolare non da poco soprattutto nei periodi autunnale ed invernale.

Oggi l’ambulatorio individuato nella rsa gode certamente di un locale più nuovo, ma ha un problema non di poco conto: non è così ampio e non c’è la sala d’attesa dove i pazienti dove i pazienti possano attendere il proprio turno. Almeno, questo è quello che denunciano i cittadini.

Sì, è vero, si obietterà, oggi per andare dal medico è necessario prendere appuntamento sull’apposita piattaforma, ma le file non sono comunque scongiurate. Se una visita dura un po’ di più, è inevitabile che si formi la coda. E poi bisogna fare i conti con chi, soprattutto nei piccoli paesi, è particolarmente restìo ai cambiamenti di abitudini come il prendere appuntamento per andare dal medico. Morale: le code continuano a formarsi abitualmente.

Ma se in primavera o in estate non è un problema attendere sotto il piccolo porticato all’ingresso dell’ambulatorio, nelle stagioni più fredde questo può diventare un problema.

Per questo alcuni residenti del paese si domandano se non si possa fare qualcosa per spostare lo studio. E a chi possano rivolgersi per avere risposta. L’inverno non è poi così lontano e i primi freddi sono già arrivati…

