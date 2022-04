TORRAZZA PEMONTE. “I lavoratori Amazon sono cronometrati per andare in bagno e vengono puniti con sanzioni disciplinari se i tempi non sono conformi all’algoritmo”. Lo denuncia, in una nota, la Filt Cgil Torino e Piemonte.

La vicenda è quella di una ragazza classe 1996, dipendente del centro di smistamento e immagazzinamento merce di Amazon a Torrazza Piemonte, addetta alla preparazione di pacchi da spedire. “L’azienda – spiega Luca Iacomino della Filt Cgil – le ha contestato di avere sospeso per venti minuti il lavoro all’1,15 di notte, abbandonando la postazione di lavoro per più [...]





