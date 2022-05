TORRAZZA PIEMONTE. Amazon ha avviato le selezioni per 70 giovani under 30 che parteciperanno a un percorso di apprendistato in diversi settori nei suoi centri di tutta Italia. In Piemonte il progetto riguarda nove giovani che parteciperanno al percorso nel centro Amazon di Torrazza nelle aree di manutenzione, sicurezza ed IT.

Per accedere al programma, i candidati dovranno avere fra i 18 e i 30 anni e aver ottenuto il diploma di maturità o la laurea, a seconda del ruolo richiesto. La fase di recruitment è in corso e gli interessati possono candidarsi tramite internet.

“Siamo orgogliosi di fornire opportunità di crescita e formazione a giovani che desiderano mettersi in gioco“, dice Ludovico Rizzuto, Program Manager Amazon e referente dei programmi di apprendistato in Italia.

