Il Comune di Torrazza Piemonte vuole affidare in gestione il bocciodromo comunale con annessi bar e ristorante.

Ha quindi pubblicato un avviso esplorativo per individuare possibili interessati. La durata è di cinque anni, l’importo a base d’asta è di 8.500 euro.

Per un totale di 42.500 euro oltre iva. Le offerte devono pervenire in Comune entro le ore 12 del 10 giugno via pec all’indirizzo torrazzapiemonte@postemailcertificata.it.

