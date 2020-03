TORRAZZA. Oggi i NAS sono tornati al Centro Amazon. I dipendenti scioperano

OGGI i carabinieri dei NAS sono ritornati nel Centro di distribuzione di Torrazza Piemonte. E’ la seconda volta ma la prima era un sabato e come in molti avevano sottolineato si trattava di un giorno non molto convincente… Hanno ispezionato i locali e acquisito documentazione. Le indagini proseguono parallelamente al fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Ivrea.

SEMPRE OGGI al Centro di distribuzione i lavoratori hanno sospeso ogni attività “assumendosi – scrivono in una nota Filt e Nidil Cgil… – la responsabilità civile di limitare il contagio da Covid 19″. I sindacati denunciano che «si opera su lavorazioni assolutamente non indispensabili e in condizioni inaccettabili”. Quindi puntano il dito sugli assembramenti in entrata ed uscita dal proprio turno di lavoro, sull’ assenza di dispositivi di protezione individuale e sulle modifiche organizzative a loro dire insufficienti a garantire quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo scorso.

La scorsa settimana nello stabilimento di Torrazza sarebbero stati accertati almeno tre casi di Coronavirus.

