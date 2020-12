Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti

TORRAZZA. ‘Ndrangheta: Trunfio ricorre in Cassazione contro la sentenza Geenna. Gli imputati del processo Geenna sulla presenza della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta non meritavano le attenuanti generiche. E’ la tesi sostenuta dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino nel ricorso, presentato direttamente in Cassazione, contro la sentenza che [...]