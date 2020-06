TORRAZZA. Marinella Bracco, la vicesindaco sfiduciata da Rozzino, racconta la sua verità

Oggi tutti si chiedono se è vero che il sindaco Massimo Rozzino abbia sfiduciato il suo vicesindavo vicesindaco ed assessore.

E’ andata così? Cosa si sente di dire in merito?

“Vero la sfiducia mi è stata notificata dal vigile venerdì 4 giugno alle 16.

Mi sento di dire che venerdì e stato un grande giorno. Il giorno in cui è terminato il mio incarico di vice sindaco è coinciso con un grande successo, per il quale ho sempre lavorato intensamente sin dalla mia prima candidatura nel 1989. Molti sono i torrazzesi, ma anche cittadini dei comuni limitrofi, che si sono battuti nel corso degli anni per questo risultato, spendendo molto tempo ed energie. Durante la scorsa legislatura l’amministrazione comunale torrazzese, in modo coeso e con il supporto delle amministrazioni dei comuni limitrofi ha lavorato alacremente. Ha posto in atto azioni di ogni genere e bussato a molte porte. Tutti insieme abbiamo urlato a gran voce: Torrazza ha già dato, il carico ambientale ha superato il limite.

Proprio quello che si legge tra le righe delle motivazioni poste nell’atto n. dd1938 del 4/06/2020 “Giudizio negativo di compatibilità ambientale all’ampliamento della discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi con la realizzazione della cella nove”.

Per questo non posso che essere contenta per il risultato raggiunto per il quale voglio ringraziare la città Metropolitana, nello specifico della direzione dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, e il suo Vicesindaco Marco Marocco che ha accolto il nostro grido facendolo suo” .

Cosa ne dice del nuovo vicesindaco?

“Dico che, consapevole di un’eredità che pone tra le priorità l’ambiente già così provato del nostro comune, dovrà lavorare duro per ritrovare la stessa coesione di gruppo che è stata determinante per scongiurare la nuova cella, Dovrà vigilare convintamente affinché il mostro ora sconfitto non ricompaia più , perché la storia ci ha insegnato che spesso ricompare sotto mentite spoglie e nuovi attacchi al nostro fragile territorio sono già conclamati

Lo esorto a seguire a seguire la strada che io ho contribuito a tracciare per arrivare al successo di oggi”.

