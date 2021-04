TORRAZZA. Lavoro: Amazon cerca giovani under 30. Amazon avvia le selezioni per reclutare 17 giovani under 30 che parteciperanno a un percorso di apprendistato nel campo della manutenzione di sistemi meccatronici nei suoi centri di distribuzione e di smistamento in tutto il Paese.

Il programma avviato per la prima volta lo scorso anno, prevede un percorso triennale, in cui l’apprendista verrà formato al ruolo di Tecnico Rme (Reliability, Maintenance, and Engineering) grazie ad una formazione completa che prevede lezioni teorico/pratiche da effettuarsi sia internamente che presso formatori esterni. Inoltre, i partecipanti svolgeranno anche attività di training on-the-job in cui saranno affiancati dai tecnici Rme Amazon nel ruolo di coach.

La fase di recruitment per il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte (Torino), in cui sono disponibili due posizioni, è in corso e gli interessati possono candidarsi tramite il sito internet amazon.jobs.

Il programma sarà disponibile anche presso gli altri centri di distribuzione e smistamento Amazon attivi in Italia e situati a Castel San Giovanni (Pc), Vercelli, Passo Corese (Ri), Castelguglielmo-San Bellino (Ro), Casirate d’Adda (Bg), Colleferro (Rm) per un totale di 17 nuove assunzioni, altre posizioni verranno aperte nel corso dell’anno. Dall’arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 5.8 miliardi di euro creando più di 9.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2.600 solo nel 2020 in oltre 40 siti sparsi in tutto il Paese.

