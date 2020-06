TORRAZZA. Jazzy Trax presenta il suo nuovo EP

Jazzy Trax… sì, proprio lui… quello della”Music Express”, del “Due di Cigliano. Un artista molto conosciuto nelle nostre zone e non solo. Ha animato le serate di parecchi locali e discoteche e anche di un sacco di feste, come quelle dei coscritti ad esempio. Dj, conduttore di programmi, vocalist, animatore, producer: la sua è una vita vissuta a mille, a tutta musica. Perchè lui la musica la ama sotto ogni aspetto e in ogni suo genere.

E’ qui per raccontarci che lunedì 15 giugno uscirà il suo nuovo EP (un disco definito “extended play”, contenente un numero contenuto di tracce musicali, ndr) dal titolo “In my house”. “Si tratta di 8 tracce di musica tecno. Nel 2000 avevo prodotto il mio primo EP e si intitolava ‘La musica’; era da un po’ che volevo riproporne uno al pubblico e grazie alla possibilità datomi dall’etichetta discografica ‘Boot Music Records’, nella persona di Nicolò Pentimone, ho realizzato questo mio desiderio – spiega Jazzy Trax -. I brani che ho proposto sono piaciuti e si è deciso che sarebbero usciti e sarebbero stati venduti su tutti i più importanti portali online. I titoli delle tracce sono: ‘Kavoli’, ‘Cyborg’, ‘Royal’, ‘Arzakan’, ‘Mistery’, ‘Baker’, ‘Tecno Funky’ e ‘Maskolo’” aggiunge.

Jazzy è molto attivo sui social e lo si può seguire sul suo profilo Instagram, sulla sua pagina Facebook e relativo profilo tutti aventi il suo nome d’arte. Cura anche un blog dal nome “Dance Ground” e, ovviamente, produce tanta buona musica che si può ascoltare su YouTube e su svariati portali web.

“Sono molto contento di ciò che ho realizzato e che sto continuando a realizzare e spero che la mia musica continui a piacere a tanti” afferma felice.

