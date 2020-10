TORRAZZA. “Io, imprenditore prestato alla politica. Lavoro per il futuro dei nostri giovani”

Gianluca Gavazza è consigliere regionale per il gruppo Lega Salvini Piemonte, consigliere segretario per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte e vice presidente dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento. E’ inoltre delegato all’interno del Co.re.Com e questore dell’aula per il Consiglio Regionale del Piemonte.