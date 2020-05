TORRAZZA. In consiglio le mozioni “No Smarino” di Corna e Muscedra

Approdano finalmente in consiglio comunale, venerdì 29 maggio alle ore 18, le due mozioni “no smarino” dei consiglieri di minoranza Luigi Corna e Rocco Muscedra.

Erano state depositate in Comune in gennaio. Poi erano state calendarizzate per il consiglio comunale del 10 marzo. Ma pochi giorni prima della seduta il [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti