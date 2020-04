TORRAZZA. Il paese piange un’altra vittima del Coronavirus

Il paese piange un’altra vittima del Coronavirus.

Si tratta di Mariuccia Forte, 84 anni. La notizia della sua scomparsa è di queste ore.

Lascia il marito Loreno Fant e il figlio Ivano Fant.

Le disposizioni in materia di contenimento del virus impediscono che si possa celebrare la cerimonia religiosa, ma il paese si stringe attorno al dolore della famiglia. Così com’era già stato per la scomparsa di Pinuccia Crapanzano e per Mauro Desso.

Sentite condoglianze alla famiglia anche da parte della redazione.

Commenti