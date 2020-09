TORRAZZA. Il “mistero dei rifiuti” è ancora tutto da risolvere

Possibile che non si riesca a sapere nulla dei rifiuti abbandonati a Borgoregio? Sono stati rimossi o sono ancora lì? Se sono stati rimossi, chi ha pagato le spese? Se non sono stati rimossi perché sono ancora sul posto? Ne scriviamo dall’inizio dell’anno, e da due mesi chiediamo informazioni al Comune senza risultati.

Il fatto è che quei rifiuti abbandonati sono stati accertati da Carabinieri, da tecnici dell’Arpa e da rappresentanti del Comune di Torrazza addirittura nell’agosto 2019. Dopo oltre un anno, a quanto pare, la questione non è ancora stata risolta. Generalmente in questi casi le autorità, segnatamente i Comuni, impongono con una ordinanza la rimozione entro una certa data ai proprietari del terreno e, se questi non vi adempiono, il Comune provvede a proprie spese e poi si rivale sui responsabili. Questa volta invece la faccenda si trascina da più di un anno.

Il fatto è, inoltre, che non si tratta di un materasso e di una lavatrice scaricati in un metro quadro di campagna tra i cespugli. Quei rifiuti sono tanti: riempiono un’area ai lati di una strada sterrata per una lunghezza di 65 metri. E il materiale abbandonato è composto da oggetti di questo tipo: porte di automobili e di trattori, dischi per sega circolare, compressori, tagliaerba, estintori, bombole gas e ossigeno vuote, barattoli vari, scocche di lavatrici, cucine gas e frigoriferi, reti elettrosaldate, onduline, tubi vari per evacuazione fumi, reti da recinzione, ecc.

Perché in tutto questo tempo questa mercanzia è ancora sul posto? Alcuni anni fa, quando era sindaco Simonetta Gronchi, una questione simile fu risolta abbastanza in fretta. Gli ambientalisti si erano accorti che due aree lungo la circonvallazione contenevano rifiuti. Nella prima, da una vecchia tettoia cadevano a pezzi delle tegole di presunto materiale contenente amianto. Nell’altra erano sparsi inerti, o meglio resti di demolizione o ristrutturazione di immobili. Gli ambientalisti segnalarono il fatto all’ARPA. L’agenzia regionale scrisse al Comune invitandolo a provvedere. In pochi mesi era tutto finito: il sindaco emise due ordinanze e i proprietari ripulirono le loro proprietà.

Adesso no, adesso dopo un anno non si sa ancora nulla. E tutto quanto si sta svolgendo molto ma molto lentamente. Dopo il ritrovamento dell’agosto 2019, Il Comune ci ha messo quattro mesi a emanare l’ordinanza di sgombero, firmata dal sindaco Massimo Rozzino solo il 6 dicembre 2019. In base a questa ordinanza, i proprietari, che sono torrazzesi, avrebbero dovuto liberare l’area a proprie spese entro 60 giorni. Altrimenti il Comune avrebbe provveduto d’ufficio e avrebbe mandato il conto ai responsabili. In previsione di dover procedere d’ufficio, nello stesso mese di dicembre il Comune aveva impegnato 48.190 euro (39.500 più IVA) per l’eventuale rimozione da parte di SETA. Con altri 4.377 euro aveva affidato a un avvocato l’assistenza legale dell’ente.

Passano i 60 giorni ed evidentemente nessuno ha portato via i rifiuti. E siamo a febbraio. Solo cinque mesi dopo, il 10 luglio, finalmente il Comune si muove e organizza un sopralluogo con i proprietari. Cosa è successo quel 10 luglio? Il sindaco Rozzino e i dipendenti comunali hanno trovato l’area sgombra, oppure i rifiuti erano ancora lì? Non lo sappiamo. La vera e propria determina con la quale il Comune deve far eseguire il lavoro a SETA non è ancora comparsa nell’albo pretorio, e quindi dobbiamo supporre che i rifiuti siano ancora dov’erano.

Dunque, a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto al Comune due mesi fa, il 17 luglio, con regolare accesso agli atti. Passano i trenta giorni e non riceviamo alcuna risposta. Allora presentiamo ricorso al segretario comunale, che in Comune è il responsabile della trasparenza e della corruzione. Finalmente il 7 settembre Comune ci risponde: citata la normativa, il segretario comunale respinge la nostra richiesta “poiché sulla vicenda in questione risulta tuttora pendente un’indagine penale e comunque poiché i documenti richiesti contengono dati personali riservati”.

Faremo un nuovo accesso agli atti: vi scriveremo che a noi non interessano né il procedimento penale né i dati personali riservati. A noi interessa sapere se i rifiuti sono stati rimossi oppure no. Almeno questa informazione ce la possono dare? Il Comune ha trenta giorni di tempo per rispondere: vedremo cosa farà.

Però, quali mai sarebbero questi dati personali riservati? Nell’ordinanza del Comune del dicembre 2019 c’era il nome e il cognome del proprietario del terreno. L’ordinanza era stata pubblicata nell’albo pretorio: chiunque vi poteva leggere il nome del proprietario. Noi quel nome l’abbiamo riportato solo nel primo articolo e poi non lo abbiamo più citato: per riguardo, perché si tratta di un comune cittadino e noi non possiamo certo sapere se, in un modo o nell’altro, è colpa sua se i rifiuti si trovavano nel suo terreno.

In paese gira una voce: il proprietario del terreno sarebbe parente di un importante politico del Basso Canavese che siede in un’assemblea legislativa. Riferiamo questa voce non certo per insinuare che il “parente” abbia ottenuto un trattamento di favore. La riferiamo per un’altra ragione: un importante uomo politico non è un “comune cittadino” ed è tenuto a una maggiore trasparenza. Non dovrebbe, di propria iniziativa, informare i cittadini? E spiegare loro come stanno le cose e perché i rifiuti non sono ancora stati portati via?

Commenti