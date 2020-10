TORRAZZA. Il Covid cancella la festa di San Martino

L’ultimo Decreto emesso dal Premier Giuseppe Conte cancella, di fatto, anche la festa di San Martino. Nelle scorse settimane si erano tenuti gli incontri preliminari per l’organizzazione dell’evento e si lavorava per un’edizione più ristretta a causa del Covid. Resta, per il momento in calendario “Accendiamo il Natale” previsto per il 4 dicembre.

