TORRAZZA. Furti al centro Amazon, arrestato un dipendente

I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato per furto un dipendente del centro Amazon di Torrazza Piemonte. Controllato dal personale di sicurezza dello stabilimento, l’uomo, residente a Ciriè, è stato trovato in possesso di dieci telefoni cellulari di ultima generazione. Cinque nascosti addosso e altrettanti in auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di recuperare altri tre telefoni e quattro caricabatterie.

Tutto materiale riconducibile al polo logistico Amazon. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 10 mila euro, è stata sequestrata. Il soggetto, 24enne, dovrà anche rispondere di spaccio di stupefacenti: in un terreno di proprietà vicino casa, infatti, i carabinieri hanno scoperto sei piante di marijuana alte fino a un metro.

Commenti