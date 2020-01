TORRAZZA. E Adesso TRA.MA il bitume lo farà nell’ex Fornace Pautasso

Et voilà. Come si dice i conti tornano e tutto quaglia. Nei giorni scorsi, sull’albo pretorio del Comune (toh guarda), ben nascosto nella sezione “trasparenza”, ha fatto capolino un “permesso per costruire” (si chiama così) alla società TRA.MA per rilocalizzare all’ex Fornace Pautasso la sua sede operativa e l’impianto per la produzione di bitume. Un modo come un altro per fare spazio allo smarino tutt’intorno ad Amazon? Ci sa tanto di sì. Quel che si capisce è che, oramai, i rapporti tra Teresio Fantini è l’Amministrazione comunale sono strettissimi (va anche ad assistere ai consigli comunali).

A Teresio Fantini sono collegate numerose società, tutte specializzate in movimento terra, strade, autostrade, ponti e gallerie. Tra le tante tre: Co.ge.fa SPA, da lui fondata nel 1973, in Tra.ma srl e in S.im.co srl.

