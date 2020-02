TORRAZZA. Delitto di Caccia: giudici in camera di consiglio

E’ in corso in Cassazione la camera di consiglio dei giudici della Prima sezione penale che devono decidere se confermare o meno la condanna definitiva all’ ‘ergastolo per Rocco Schirripa , accusato di essere uno dei killer del procuratore di Torino Bruno Caccia ucciso nel capoluogo piemontese il 26 giugno 1983. Il Pg della suprema Corte Alfredo Viola ha chiesto la conferma della condanna. Schirripa è detenuto dal 2015.

