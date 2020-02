TORRAZZA. Clamoroso: la discarica non sta per chiudere, il procedimento autorizzativo dell’ampliamento è ancora in corso

Non era vero niente? Non era vero ciò il sindaco di Torrazza Massimo Rozzino venne a raccontarci in redazione nell’aprile 2018? E cioè che la richiesta di ampliamento della discarica, mediante creazione della nuova cella 9, era stata respinta da Città Metropolitana: “Nessun tipo di rifiuto pericoloso e non [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti