TORRAZZA PIEMONTE. “Mi sono divertita. E’ stata una bellissima esperienza, finalmente tutti hanno potuto vedermi Cristina, la piccola cuoca e ciò è quel che più conta per me”.

Cristina Faa, 47 anni tra qualche giorno e un lavoro a Saluggia in Corcym dove si realizzano le valvole cardiache biologiche (ex Sorin), è un fiume in piena mentre parla dell’esperienza che l’ha vista impegnata lo scorso 26 ottobre negli studi milanesi della trasmissione Tv “Piatto Ricco” condotta da Alessandro Borghese con la partecipazione di chef Gennaro Esposito.

“Amo cucina da sempre – racconta la torrazzese -, ma [...]