TORRAZZA. Caro Gavazza, un po’ di amore per il tuo paese!

“Cari torrazzesi, per lo smarino arrangiatevi! Io per voi non farò nulla”. Questo, tradotto dal politichese, il messaggio di Gianluca Gavazza ai suoi concittadini. Quale si può ricavare dall’intervista rilasciata mercoledì scorso a “La Nuova Periferia” dal consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte.