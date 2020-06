TORRAZZA. Assembramenti in piscina, parla il gestore

“Non so chi possa aver chiamato la Polizia Municipale. L’unica cosa certa è che ieri non è rimasto fuori nessuno”.

Il limite massimo di questa oasi di pace è di circa 450 ingressi. “E’ un limite che ci siamo dati noi – spiega Marco Migliore, gestore del parco acquatico l’Isola Che Non C’è – ma in base agli spazi della struttura e le regole dettate per il distanziamento, potremmo farne entrare molte di più”.

Quindi nessuna persona scontenta?

“Guardi – allarga le braccia Migliore – non so che dirle. Sicuramente qualcuno che ce l’ha con noi per qualche motivo. E sono in tanti, le garantisco. Quel che siamo riusciti a fare in così poco tempo per adattarci a tutte le norme, non è da tutti”.

Ieri è stata un po’ la prova generale di questa estate all’insegna della Fase3. A Torino era festa, San Giovanni, e tutti quelli che lavorano in città hanno potuto godersi un mercoledì di vacanza.

Ed è per questo che le piscine sono state così gettonate. Come, d’alta parte, anche le sponde dei fiumi. L’Orco in particolare. Peccato che lì, a contare gli avventori e a far rispettare il distanziamento, non ci fosse nessuno.

“Noi qui siamo molto attenti a controllare tutto – spiega Migliore – garantendo pieno relax agli ospiti della struttura. Abbiamo scelto di non adottare la formula dei braccialetti. Blu, rossi, gialli. Mezz’ora a testa in acqua e poi fuori, fino al prossimo turno.

Lasciamo piena libertà. Ma in vasca possono entrare non più di venti persone per volta. Venti per ogni vasca. Escluso chi resta con i piedi a mollo. Quelli non si contano”.

E allora cos’è che non ha funzionato ieri?

“Non saprei proprio – commenta -. La polizia Municipale intervenuta è stata molto cordiale. Hanno guardato tutto, scattato le foto. E alla fine mi hanno fatto anche i complimenti per com’è gestito il Parco. Sinceramente credo davvero che fosse tutto in regola. Staremo a vedere…”

“Troppa gente in piscina e ingressi non contingentati alle vasche”. Questa la segnalazione arrivata alla polizia municipale di Verolengo, ieri pomeriggio, e che ha fatto scattare immediatamente i controlli.

Erano circa le 15,30 quando gli agenti della polizia municipale agli ordini del comandante Franco Lomater sono intervenuti.

I vigili, stando al racconto dei presenti, avrebbero fatto uscire tutti dalle vasche.

A chiamare i civich è stato un cittadino, non di Torrazza, che ha riferito alla Municipale che gli sarebbe stato impedito l’ingresso presso la struttura perché già raggiunto il numero massimo.

Un aspetto, questo, che cozza con le dichiarazioni rese dal gestore della struttura e dal numero di biglietti staccati nella giornata di ieri.

