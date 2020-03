TORRAZZA. Amazon: “La salute dei lavoratori resta la nostra priorità”

Il centro di Distribuzione di Torrazza Piemonte è operativo.

Lo annuncia l’azienda in una nota stampa diffusa a fronte del comunicato emesso questa mattina dalla Cgil con la quale si annunciava lo stop delle attività da parte dei lavoratori.

“Sin dal primo momento – spiegano i vertici aziendali – abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali per rispondere in modo proattivo alla situazione di emergenza, continuando a garantire il nostro servizio ai clienti e preservando allo stesso tempo la salute di tutti i nostri dipendenti.

In quest’ottica abbiamo introdotto una serie di misure preventive in tutti i nostri centri logistici per salvaguardare i nostri dipendenti: abbiamo aumentato le operazioni di pulizia dei centri, introdotto la distanza di sicurezza minima e richiesto ai corrieri di restare a distanza dai clienti quando effettuano le consegne.

La salute dei nostri dipendenti rappresenta la nostra priorità ed è estremamente importante che rimanga a casa chiunque non si sente bene o vive insieme a persone che hanno avuto la febbre nelle ultime 24 ore.

Per supportare al meglio le nostre persone durante questo periodo abbiamo aumentato la nostra disponibilità in termini di permessi retribuiti e stiamo permettendo alle persone di usufruire delle ferie in base alle necessità.

Ieri sera (23 marzo 2020) in ottemperanza al protocollo firmato tra i rappresentanti sindacali e il governo italiano il 14 marzo, presso il centro di distribuzione di Torrazza si è riunito il Comitato per la sicurezza che comprende anche i rappresentanti sindacali interni (RSA) della CGIL.

Nel corso dell’incontro abbiamo riportato in dettaglio tutte le misure precauzionali messe in atto per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al termine dell’incontro abbiamo redatto il verbale ufficiale della riunione che è stato sottoscritto da tutto il Comitato, con una risposta del tutto soddisfacente.

In particolare, i rappresentanti sindacali hanno accolto con favore tutte le misure di sicurezza poste in essere, comprese le nuove misure adottate, come la nuova organizzazione dei turni di lavoro, ed è stata annunciata una nuova riunione del Comitato programmata per il prossimo 26 marzo.

Così come i clienti utilizzano l’e-commerce come strumento utile ai loro sforzi di distanziamento sociale, anche noi abbiamo adottato misure specifiche di distanziamento all’interno dei nostri centri di distribuzione affinché i nostri dipendenti possano lavorare in sicurezza.

La combinazione di questi due elementi ci richiede di concentrare la nostra capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire da sabato scorso, abbiamo smesso temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it.

Questa decisione consente ai nostri dipendenti dei centri di distribuzione di focalizzarsi sulla ricezione e spedizione dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento.

I clienti possono ancora ordinare molti di questi prodotti dai partner di vendita che effettuano direttamente le spedizioni.

Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon e apprezziamo la loro comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno”.

Commenti