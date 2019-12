TORRAZZA. Amazon, in 2019 oltre 1.400 assunzioni a tempo indeterminato

Amazon ha creato oltre 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel corso del 2019. Lo ha comunicato il colosso americano dell’eCommerce sottolineando che, a partire dal gennaio 2020, gli operatori di magazzino Amazon in Italia beneficeranno di un aumento del salario di ingresso di 100 euro lordi al mese. L’azienda ha annunciato anche l’apertura nel 2020 di due nuovi depositi di smistamento a Bitonto (BA) e San Giovanni Teatino (CH). Le nuove assunzioni, distribuite sugli oltre 20 siti italiani, riguardano figure professionali diverse, dagli ingegneri e gli sviluppatori di software alle posizioni di livello base. “Abbiamo superato i risultati del piano annunciato nel mese di luglio, che prevedeva 1.000 nuovi posti di lavoro entro la fine dell’anno, e investito 4 miliardi di euro in Italia dal 2010 al 2018”, si legge nella nota dell’azienda. Sono più di 6.900 i dipendenti a tempo indeterminato di Amazon in tutta Italia, “in crescita di oltre il 25% nel 2019, rispetto ai 5.500 del 2018”, scrive l’azienda. “Nel 2019 – fa sapere l’Amazon – abbiamo aperto un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, e cinque nuovi depositi di smistamento già operativi a Verona, Roma Settecamini (RM), Fiume Veneto (PN), Arzano (NA) e Santarcangelo (RN)”. Per Roy Perticucci, vice presidente Amazon Operations per l’Europa, “queste nuove aperture dimostrano l’impegno di Amazon per l’Italia”.

