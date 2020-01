TORRAZZA. A ognuno i propri ricordi. Quando suonava la sirena…

Quando suonava la sirena, bastava scendere in strada per vederli arrivare. Uscivano, in sella alla bici, da tutte le parti. Vestiti con gli abiti da lavoro, i guanti tagliati sulle punte, il viso asciugato dal calore degli altiforni e dal freddo, le donne con il fazzoletto in testa e gli uomini con il magione di lana che di così spessi non se ne trovano più. Di pane e mattoni. Cinquant’anni fa un intero paese viveva di questo, con le giornate scandite dai turni. Suonavano quasi in coro la Fornace Nigra, le tre Fornaci Pautasso, Preti, Monaco & Artino e Ghiggia. Si dice – è probabilmente è pure vero – che molti dei palazzi di Torino racchiudano il sudore dei torrazzesi, i “piastapauta”. Torrazzesi si fa per dire. Negli anni immediatamente successivi al dopoguerra, a fronte di una produzione del tutto insufficiente a “sfamare” la domanda di mattoni e laterizi, alcuni imprenditori, in testa Pautasso, partirono alla volta del Friuli, dove al contrario le Fornaci stavano entrando in crisi, e sollecitarono la prima grande emigrazione. Di famiglie ne arrivarono tantissime e tutte localizzabili nei dintorni di Udine (Qualso, Tricesimo e Tarcento). Seguirono i veneti del Polesine dopo l’alluvione del 1951 e infine i calabresi e i siciliani, comunque i meridionali, negli anni del boom economico. E anche per alcuni di questi ultimi Torrazza fu un’occasione di lavoro. Un miscuglio di genti introvabili a Rondissone, a Verolengo o a Saluggia.

Ho letto da qualche parte, anzi no, sul gruppo Facebook di “Sei di Torrazza se” che la “Torrazza industriale di oggi” è paragonabile alla “Torrazza industriale di ieri” e mi è scappato un sorriso. Beh, no. Questo no… Non ci assomiglia per niente. Per intanto perché c’era lavoro per tutti e oggi con Amazon e i cavatori di Tra.ma e di Co.gefa il lavoro è per pochissimi residenti, qualcosa di decisamente ridicolo. Per carità, un lavoro duro, che spaccava le dita, comunque era economia, stipendi, denaro sonante.

E sempre lì, qualcuno ha aggiunto che mancavano i negozi? Mancavano? Vabbè, qualche nome mi sfugge, ma me ne ricordo tantissimi e c’erano proprio grazie ai soldi che giravano. Due panetterie, il Paolin tra i più grossi supermarket del circondario (arrivavano persino da Chivasso), i Dutto quasi all’angolo con strada per Rondissone e poi due macellerie (Gavazzo e Tacot), un alto alimentari a Borgoregio e due piccoli negozietti in piazza del Municipio, uno di queli (la Mina) vendeva le sucai e puntualmente, al mattino, veniva presa d’assalto dagli studenti. E poi i bar. Me ne vengono in mente almeno otto, tutti stramaledettamene pieni di gente a tutte le ore.

Ora è evidente che ognuno ha i suoi ricordi e io non accetto suggerimenti e preferisco tenermi i miei

