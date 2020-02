Tornano le GRANDI PIOGGE dopo due mesi, lunedì ciclone sull’Italia

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com “nel weekend veloce perturbazione porterà nubi e qualche pioggia dapprima al Nord, poi al Centrosud. Occhi però puntati sull’avvio della nuova settimana, quando un vortice ciclonico interesserà l’Italia portando le prime vere piogge significative dopo due mesi”

IL TEMPO INGRANA LA QUARTA, VELOCE PERTURBAZIONE NEL WEEKEND – “Dopo due mesi di quasi totale stasi anticiclonica in questo non Inverno, ora il tempo ha deciso di ingranare la quarta” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “vivremo giornate decisamente più dinamiche dal punto di vista meteorologico: una veloce perturbazione è attesa nel weekend, responsabile di piogge sparse entro sabato sera al Nordovest, in estensione a Nordest e poi Centrosud nel corso di domenica. Non si tratterà di un fronte particolarmente intenso, tanto che le precipitazioni saranno in genere modeste e intermittenti, salvo casi localizzati; accumuli più consistenti sono attesi su Levante Ligure, Nordovest della Toscana e sulla Venezia Giulia”.

TRA LUNEDI’ E MARTEDI’ VORTICE CICLONICO SULL’ITALIA, SARA’ MALTEMPO – “La nostra attenzione però si concentra soprattutto sulla prossima settimana e in particolare tra lunedì e martedì, quando una perturbazione questa volta più intensa darà vita a un vortice ciclonico proprio sull’Italia” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “ci attendiamo così condizioni di maltempo con le prime vere piogge significative dopo oltre due mesi di assenza: precipitazioni anche intense e a carattere temporalesco sono attese in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche, ma rovesci qua e la bagneranno anche il resto d’Italia. Torneranno anche nevicate talora copiose inizialmente a quote elevate, ma in successivo calo fin sotto i 1000m sulle Alpi, in genere dai 900-1300m sull’Appennino centro-settentrionale. Le temperature subiranno un progressivo calo dapprima al Nord, poi al Centrosud. Il tutto sarà accompagnato da venti anche di burrasca dapprima di Libeccio e Scirocco, poi Ponente e Maestrale con raffiche di oltre 70-80km/h al Centrosud, mari agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole minori”.

SPICCATA VARIABILITA’ NEI GIORNI A SEGUIRE – “Non sarà probabilmente finita qu: il prosieguo della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da tempo spiccatamente variabile sull’Italia con ulteriori passaggi piovosi, più probabili al Centrosud, pur alternati a parentesi più asciutte e soleggiate. Con l’avvio di marzo e della Primavera meteorologica l’anticiclone, così ingombrante negli ultimi due mesi, si farà da parte almeno per qualche giorno.” – concludono da 3bmeteo.com

Commenti