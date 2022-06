Il 17, 18 e 19 giugno ricorrono le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), occasione in cui tutti gli attori del mondo dell’archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore.

Anche il Museo Civico P.A. Garda, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, partecipa all’iniziativa con un programma speciale per l’occasione.

Nel pomeriggio di sabato 18 giugno, alle ore 15.00 presso il cortile del Museo, sarà possibile assistere alla proiezione del videoclip musicale “Zhero”, realizzato presso l’anfiteatro romano di Ivrea dalla band musicale Antinomia, e conoscere il percorso che ha portato alla sua creazione.

La rock band piemontese, guidata da Riccardo Rizzi, dopo la vittoria del Grande Nazione Rock Contest, promosso dai Litfiba e Virgin Radio, si è esibita con la storica band toscana e nelle principali città italiane. Oggi si riaffaccia nel panorama nostrano con il nuovo progetto audio visivo “ZHERO”. La scelta della location, caratterizzata anche dalle poliedriche stratificazioni urbane successive che ne fissano la sua unicità e nella sua ostinata “sopravvivenza” ultramillenaria, incarna il simbolo delle contraddizioni e dei limiti della società contemporanea. La stessa scelta si pone in continuità con il progetto audio-visivo della band, atto a far interagire la propria proposta musicale con i luoghi storici del territorio, come le collaborazioni passate con il FAI per la realizzazione del video “Ombra” presso il Castello di Masino di Caravino (TO), con la Città di Cuorgnè (TO) nei locali del Teatro “Pinelli” per “Illusioni ottiche”, all’interno del Parco del Gran Paradiso per il video “Out of time” nonché con realtà urbane moderne quali la collaborazione con GTT per il brano “Il sognatore” nei vagoni della metropolitana Torinese.

Alla premiere del videoclip seguiranno le “passeggiate archeologiche” a gruppi, a partire dalla collezione archeologica del museo e poi presso il sito dell’anfiteatro, in compagnia dell’archeologa Sofia Uggè, direttore dell’area archeologica dell’anfiteatro, e di Angela Deodato, conservatore del Museo civico P.A. Garda, per scoprire storia e curiosità dell’edificio per spettacoli e dei suoi arredi.

Le visite guidate, con partenza presso il Museo, avranno una durata di 1,30 circa, compreso lo spostamento a piedi dal museo all’anfiteatro in via dei Cappuccini, dove avranno termine.

L’Assessore alla Cultura Costanza Casali sottolinea come “le visite guidate con esperti permettono a un pubblico eterogeneo di conoscere e visitare l’anfiteatro e la collezione archeologica del Museo Civico P.A. Garda. L’iniziativa inoltre concorre alla valorizzazione del territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e alla visibilità in un contesto nazionale, anche attraverso la promozione delle GEA sul sito Ministero della Cultura. Importante sottolineare il potenziale di visibilità nazionale dell’iniziativa, anche in ragione della risonanza mediatica derivante dai canali radio, stampa e internet utilizzati a livello nazionale e internazionale, condizione che permette di garantire un ritorno di immagine del territorio e contribuire a ampliare il bacino potenziale di afflusso turistico.”

Ingresso: libero con obbligo di prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, presso il Museo civico “P.A. Garda” di Ivrea nei seguenti orari: Da martedì a domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Tel. 0125 410512. musei@comune.ivrea.to.it

