La Città di Ivrea, ha ottenuto il contributo della Compagnia di San Paolo per il progetto “Nati per Leggere 2022”. La biblioteca civica, centro rete del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, coordina da 16 anni la rete intercomunale costituita da 57 Comuni, promuovendo sul territorio il progetto, diffuso a livello nazionale tramite l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

Pediatri, educatori degli asili nido, insegnanti delle scuole dell’infanzia, bibliotecari e librai concordano nel sostenere che la lettura condivisa durante i primi 3 anni di vita sia una [...]